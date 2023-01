69 lat temu urodziła się Daria "Duśka" Trafankowska znana z roli Danuty Dębskiej w "Na dobre i na złe"

Daria Trafankowska. Debiut

Daria Trafankowska urodziła się 5 stycznia 1954 roku w Poznaniu, a jej debiut aktorski przypada na 1976 rok, gdy zagrała w filmie "Zdjęcia próbne" w reżyserii Agnieszki Holland, czyli produkcji, w której wcieliła się w rolę głównej bohaterki - Anki, dziewczyny marzącej o karierze filmowej trafiającej na zdjęcia próbne do nagrywanego filmu. Akcja rozpoczyna się w momencie zakończenia roku szkolnego przez maturzystów, a następnie główna bohaterka i jej kolega Paweł (Andrzej Pieczyński) wybierają fotografie, by wysłać je do produkcji.