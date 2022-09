80 lat temu urodziła się Teresa Tuszyńska. Aktorka i modelka zrobiła szybką karierę, którą zakończyło uzależnienie od alkoholu

Tuszyńska zadebiutowała jako młoda dziewczyna

Kariera Teresy Tuszyńskiej

W 1959 r. odegrała główną rolę żeńską (Annę) w filmie Jerzego Zarzyckiego "Biały niedźwiedź". Do historii polskiego kina lat 60. przeszła jednak dzięki roli Margueritte w "Do widzenia, do jutra", u boku Zbyszka Cybulskiego i Romana Polańskiego. W kolejnych latach zagrała m.in. w filmach "Tarpany", "Rozwodów nie będzie", "Cała naprzód" i "Poczmistrz", a także zagrała główne role w niewyświetlanych w Polsce czechosłowackich filmach "Kieszonkowcy" i "Praskie noce". Nigdy nie zdobyła formalnego wykształcenia aktorskiego i grała jako amatorka.

Równolegle z karierą aktorską kontynuowała działalność w modelingu. Portretowali ją najwybitniejsi polscy fotograficy, tacy jak Wojciech Plewiński czy Tadeusz Rolke. W marcu 1963 roku jej portret autorstwa Marca Riboud ukazał się na okładce prestiżowego amerykańskiego opiniotwórczego magazynu „Show” poświęconego sztuce.