Adam Buła: 2 czerwca 2025. Polska. Raport z kraju utopionego w ślinie

Jak ten (wstawiam tu bezgłośnie soczysty, staropolski, ciężki epitet) mówi na finiszu kampanii, że kibolskie ustawki w lesie to rodzaj „gentleman’s agreement”, to udowadnia coś więcej niż tylko, że 10 lat pompowania publicznej kasy w jego naukę angielskiego poszło psu na budę. To jest relatywizowanie na poziomie zawodu, który uprawiały panie, co to je kandydat Nawrocki miał dowozić hotelowym gościom.