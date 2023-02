Adam Małysz nie owija w bawełnę. Wprost o Thurnbichlerze. "Właśnie na tym nam zależało!"

Kamil Stoch wraz z trenerem Thomasem Thurnbichlerem postanowili, że nasz zawodnik nie weźmie udziału w konkursach w Lake Placid i do mistrzostw świata będzie się przygotowywał w Zakopanem. To była dobra decyzja? Tak. Kamil jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, na pewno zdaje sobie z tego sprawę, że sport to sinusoida. Czasami jest się na szczycie, innym razem na dole. Zdarza się, że pewne rzeczy w środku sezonu trzeba odpuścić, by móc spokojnie potrenować, poukładać pewne "klocki". Powrót do dobrej formy jest jednak bardzo indywidualną sprawą, każdy zawodnik w inny sposób potrzebuje nadrobić braki. To, co w kryzysowych momentach odpowiadało na przykład mi, niekoniecznie dziś musi odpowiadać Kamilowi.

Thomas Thurnbichler niejednokrotnie powtarzał, że Kamil Stoch jest bardzo ambitny i zawsze odnosić jak najlepsze wyniki. Austriacki trener mówi też jednak, że czasami, by znaleźć się na szczycie potrzebny jest czas.[\b]

Czasem na powrót do dobrej formy potrzeba zaledwie kilku dni, ale bywa, że znacznie więcej. Zdarza się też, że bardzo trudno jest już wrócić zawodnikom do satysfakcjonującej dyspozycji w tym samym sezonie. W dochodzeniu ponownie do wysokiej formy zawodnik doskonale wyczuwa w swoich skokach pewne elementy, które mogą zwiastować ponownie dobrą formę. Czuje i wie, kiedy następuje przełomowy moment. W kolejnym etapie musi oddać co najmniej kilka takich samych dobrych skoków, ustabilizować formę i zdecydować, kiedy chce wrócić do udziału w konkursach.

[b]Podczas minionego weekendu skoczkowie rywalizowali w amerykańskim Lake Placid. Niestety, Polacy zaprezentowali się zaskakująco słabo w obydwu konkursach indywidualnych. Na uwagę zasługuje jedynie 5. miejsce Dawida Kubackiego w pierwszym konkursie. Niespodziewanie dobrze Biało-Czerwonym poszło natomiast w konkursie duetów, Dawid Kubacki i Piotr Żyła wygrali pierwsze tego typu zawody w zimie. Jak w ogóle ocenia pan pomysł formatu, który powróci już w ten weekend w rumuńskim Rasnovie?

FIS szuka rozwiązań, które mogą być jeszcze bardziej widowiskowe i zrozumiałe dla kibiców, a nawet bardziej prestiżowe. Cały czas testuje, co byłoby także jeszcze korzystniejszym rozwiązaniem dla samych zawodników ale również dla oglądalności konkursów. Okazało się, że to są bardzo ciekawe zawody i pewnie będą kontynuowane. Są jednak elementy, które ja bym zmienił. Dopuściłbym do konkursów super duetów nie po jednej, a po dwie reprezentacje z każdego kraju, tak jak na przykład w zawodach Pucharu Świata w biegach narciarskich. Zaledwie po dwóch zawodników z jednego kraju w konkursie, to zdecydowanie za mało. Kolejne pytanie, to dlaczego oddawane są po trzy skoki, a nie dwa. Są jeszcze inne niuanse nad którymi FIS pewnie będzie rozmyślał.