Afera wokół "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kolejne fakty ujrzały światło dzienne. Chodzi o syna Piotra Gąsowskiego

W ostatnim czasie media donoszą o kolejnych odsłonach afery wokół programu Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W nowym sezonie w składzie jurorskim nie zobaczymy już Katarzyny Skrzyneckiej i Michała Wiśniewskiego. W geście solidarności z koleżanką z prowadzenia show zrezygnował też Piotr Gąsowski. Choć decyzje w tym zakresie zapadły jeszcze przed objęciem przez Edwarda Miszczaka stanowiska dyrektora programowego telewizji, wiele wskazuje na to, że to właśnie on stoi za zmianami.