Aktorka Dagmara Bryzek ("Korona królów") i kompozytor Marcin Nierubiec o singlu “Wiosenny deszcz”. To nie koniec ich współpracy Tomasz Dereszyński

Ona - popularna aktorka, on - wzięty kompozytor. Spotkali się muzycznie. Dagmara Bryzek i Marcin Nierubiec prezentują singiel “Wiosenny deszcz”. Marcin Nierubiec napisał muzykę, Michał Gromada - słowa. "Wiosenny deszcz" to utwór, który porusza tematykę rozstania, samotności i bliskości. Zadaje pytanie, jak to jest tęsknić za czymś, czego już nie ma i nie wróci" - mówi Dagmara Bryzek. 24-letnia aktorka Dagmara Bryzek jest znana szerszej publiczności z głównej roli Jadwigi w serialu "Korona królów". Doda, Krawczyk, Rodowicz, Kiljański, Łazuka, Trojanowska, Bajor, Norbi, DJ Adamus, Loka, Połomski - to tylko niektórzy artyści dla których komponuje Marcin Nierubiec.