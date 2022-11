Anna Markowska spotyka się z Kubą Wojewódzkim. Jest oficjalne potwierdzenie związku

W programie opowiedziała swoją trudną historię walki z nowotworem. W wyniku licznych operacji miała na ciele blizny, chcąc je usunąć, zgłosiła się do programu "Klinika Naturalnego Piękna".

"Chorowałam na nowotwór złośliwy. Były przerzuty i niestety było cięcie. Operacji było w sumie pięć plus dwa przeszczepy. Ta, którą najbardziej pamiętam, to usunięcie całego podniebienia, aż do głowy. Nie mogłam jeść, nie mogłam mówić, bo po prostu nie dałam rady" - opowiadała w programie.