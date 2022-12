Apoloniusz Tajner specjalnie dla nas: Teraz nie ma w grupie żadnych układów

Domyślam się, że odczuwa pan dużą satysfakcję patrząc na wyniki polskich skoczków w tym sezonie? W kwietniu, pod koniec pełnienia funkcji prezesa Polskiego Związku Narciarskiego zdecydował o zatrudnieniu na stanowisku trenera reprezentacji Polski, Thomasa Thurnbichlera.

Decyzja była bardzo przemyślana, w tamtym momencie konieczna do wykonania. Tak naprawdę, o zmianie szkoleniowca zdecydowaliśmy już w styczniu, choć z ogłoszeniem czekaliśmy do zakończenia sezonu. Nie była to tylko moja decyzja, żeby zatrudnić Thomasa Thurnbichlera, ale przede wszystkim Adama Małysza. Bardzo mocno zaangażował się w sondowanie rynku trenerskiego i znalezienie najlepszego kandydata. Cały ciężar w tych poszukiwaniach wziął na siebie. Decyzję podjęli także członkowie zarządu Polskiego Związku Narciarskiego, czyli osoby, które na skokach znają się bardzo dobrze. Jednym z kandydatów był chociażby fiński trener Mika Kojonkoski. Przyleciał nawet na rozmowy z nami do Krakowa, ale nie zdecydowaliśmy się go zatrudnić.