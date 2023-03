Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 23.03 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Władysławów, Władysławów od Nr domu 1 do Nr domu 15 23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gruszczyn, Gruszczyn od Nr domu 1 do Nr domu 28 i Krzywda od Nr domu 41 do Nr domu 77 23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gruszczyn, Gruszczyn od nr domu 1 do nr domu 27,, Śląsko, Śląsko od nr domu 60 do nr domu 77A 23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Leopoldów, Leopoldów od Nr domu 1 do Nr domu 6 23.03 od godz. 8:00 do 15:00

Czarnocin, od nr 1 do 37; 23.03 od godz. 8:00 do 14:30

Radom, ul. Mostowa od nr 1 do dz.95/3 i od 2 do 38;, ul. Pasterska nr 23 do 29;, ul. Kończycka od nr 2 do dz. 127/3 i dz. 78 do nr 39; dz. Kończycka 10;, ul. Michała Mosiołka od nr dz. 108/18 do dz. 108/10 i od dz. 108/26 do dz. 108/23;, ul. Orońska od nr 2 do nr 16 i od nr 3 do dz. 110/16;, ul. Feliksa Gawdzickiego dz. 111/7; 23.03 od godz. 8:00 do 14:30

Grabnik, od 1 do 38, tartak oraz złącza kablowe 10zE4589 i 10zE4588 28.03 od godz. 8:00 do 15:00

Piastów, ul. Piotra Wysockiego 4B,7,8,11,11A,12,18,20, Piłsudskiego od nr 23 do nr 39A, ul. Józefa Bema, ul. Żbikowska 6,10,11,13,15,17,17A,21, ul. Józefa Sułkowskiego 33,33A,34A,36,, ul. Kazimierza Pułaskiego 11,12,13,14,15,16, 23.03 od godz. 8:30 do 14:30

Kozłów, Kiedrzyń od 25 do 37; 24.03 od godz. 8:00 do 14:30

Kozerki, ul. Jowisza od 72a do 72e 29.03 od godz. 9:00 do 12:00

Milanówek, ul. Podgórna od numeru 1 do numeru 5 oraz od numeru 2 do 12 28.03 od godz. 8:30 do 14:30

Grodzisk Mazowiecki, ul. Radiowa 1B, ul. Książęca 3A, ul. Grabowa od nr.1 do 18 27.03 od godz. 8:30 do 14:30

Sienno, Sienno ul. Czachowskiego od Nr domu 4 do Nr domu 32, ul. Kościelna - Kosciół , Plebania 30.03 od godz. 8:00 do 11:00

Maziarze, Maziarze od nr 25 do nr 30 ,, Łaziska, Łaziska od nr 26 -do nr29 ,, Wólka Dąbrowska, Wólka Dąbrowskaod nr 27 do nr 30 30.03 od godz. 8:00 do 14:00

Solec nad Wisłą, ul. Plażowa Plażowa od nr domu 4 do nr domu 10, ul. Wczasowa od nr domu 1 do nr domu 28, ul. Gostecka od Nr domu 5A:do nr13 i Nr domu 27, ul. Podole od nr domu 1 do nr domu 19 24.03 od godz. 7:00 do 15:00

Lipiny, Lipiny od nr 40 do nr 42A , od nr 95 do nr 104 , od nr 20 do nr 39 +oraz urząd gminy , ośrodek zdrowia, hydrofornia, fryzjer , biblioteka, GS, bank, poczta , dino 27.03 od godz. 8:00 do 9:00

Lipiny, LIPINY od nr 3 do nr 19 , PRZYŁĘK od nr 14 do nr 19 24.03 od godz. 8:00 do 13:00

Władysławów, WŁADYSŁAWÓW od Nr. 61 A do Nr. 77 24.03 od godz. 8:00 do 11:00

Wierzchowiska Drugie, Kolonia Wierzchowiska od Nr domu 1 do Nr domu 62 30.03 od godz. 11:00 do 14:00

