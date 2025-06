Brak prądu w mazowieckim. Sprawdź gdzie 3.06 będą planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie

Kobyłka, ul. Nadmeńska 23, od numeru 23A do 23H, 25, od numeru 25A do numeru 25C, 27, 27A, 29, od numeru 31 do 31L, 33, od numeru 35 do numeru 63, 37, od numeru 39 do numeru 61, 6, 6A, 8, od numeru 8A do 8R, od numeru 10, 10A, 10B, 10C, ul. ks. Augustyna Kordeckiego 40

6.06 od godz. 8:00 do 13:00

Zielonka, ul. Bankowa 43

6.06 od godz. 12:00 do 14:00

Marki, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 200, 200A, 200B, 200C, 200D

8.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dybów-Kolonia, ul. Majowa od numeru 51A do ulicy Korczaka, ul. Kasztanowa od numeru 32 do ulicy Majowej, ul. Gajowa 3, 3A, 3B, 3C, ul. Janusza Korczaka 82, 84

9.06 od godz. 8:00 do 14:00