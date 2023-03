Burze w Polsce 22.03.2023. Sprawdź najnowsze informacje

Kolejne dni bieżącego tygodnia miną pod znakiem wysokich temperatur z racji dotarcia nad Polskę znacznie cieplejszego powietrza pochodzenia polarnomorskiego. Transport ciepła odbywać będzie się za sprawą obecności rozległego obszaru niżowego rozciągającego się od Atlantyku w kierunku Skandynawii, wywołując południkowy napływ mas powietrza. W okresie środa - piątek temperatury w wielu regionach Polski będą wskazywały wartości w zakresie 13°C/16°C, dochodząc nawet do 17°C/19°C (lokalnie na południu do 20°C). Nieco niższych temperatur spodziewamy się na północy, choć także i tu powinny dominować dwucyfrowe temperatury na poziomie co najmniej 10°C. Źródło grafiki: wxcharts.com [PJK] [SK]