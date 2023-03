Burze w Polsce 23.03.2023. Sprawdź najnowsze informacje

W czwartek przez Polskę będzie przechodził aktywny front atmosferyczny, niosący za sobą napływ świeżej masy powietrza polarnomorskiego. Choć energia dostępna drogą konwekcji będzie dość ograniczona, to pozostałe parametry będą faworyzować rozwój dobrze wykształconych struktur konwekcyjnych. Innymi słowy, burz najpewniej będzie niewiele, ale miejscami mogą być one umiarkowanej siły. Dodatkowo mogą łączyć się w większe klastry, a nie wykluczone, że także w linię szkwału z silnym wiatrem na czele. Zjawiskom, poza lokalnie silnym wiatrem, towarzyszyć mogą opady gradu, czy intensywny, przelotny deszcz. Groźne tradycyjnie będą także wyładowania atmosferyczne. Burze wędrować będą na ogół z linią frontu, choć część może się uformować na lokalnych liniach zbieżności wiatru przed jego czołem. Największy potencjał do rozwoju burz pojawi się na Pomorzu Zachodnim i Środkowym we wczesnych godzinach popołudniowych. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.