Burze w Polsce 7.06.2024. Sprawdź najnowsze informacje

Prognoza burz na dzień 07.06.2024 z ważnością od 08:00 do 20:00 Burze spodziewane są we wschodniej i południowo-wschodniej części kraju. Prognozowana suma opadów do 15 mm, porywy wiatru do 60 km/h. Groźniejsze opadowo burze mogą wystąpić w rejonach podgórskich Małopolski i Podkarpacia - tu suma opadów może osiągnąć 25 mm. Możliwe opady gradu. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true #burzaalert #imgw #burze #prognoza Oglądaj na meteo.imgw.pl/dyn/