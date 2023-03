Burzowa pogoda w Polsce 23.03.2023. Zobacz najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 🔶 W czwartek obszar województwa podkarpackiego znajdzie się na skraju rozległej zatoki obniżonego ciśnienia, w której znajduje się kilka układów niżowych. Swobodny ruch stref frontowych jest blokowany przez wyż znad zachodniej części Rosji, przez co zasadniczy front polarny przejawia cechy frontu stacjonarnego oraz ulega kolejnym zafalowaniom. Jedno z takich zaburzeń pojawi się dzisiaj nad Bałtykiem ale dzisiaj nie odegra u nas znaczącej roli, nie mniej jednak znajdziemy się w jego ciepłym wycinku z adwekcją ciepłych mas powietrza zaciąganych z południa kontynentu. 🔶 W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami do umiarkowanego. Opady na dziś nie są prognozowane. Temperatura maksymalna do 11°C/19°C, kto wie może w zachodniej części województwa pojawi się pierwsza w tym roku 20. Wiatr słaby i umiarkowany z przewagą kierunku południowo-zachodniego, na urozmaiconych terenach południa regionu okresami silniejszy do 50-65 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙂