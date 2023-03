Burzowa pogoda w Polsce 24.03.2023. Zobacz najnowsze informacje

Zorza polarna fotografowana dosłownie spod miasta mając całe Centrum na przestrzał? Tak to możliwe. Nasz łowca Jaro Ryplej Ryplewski znany ze złapania jednej z najsilniejszych burz magnetycznych aka Zorzy Polarnej w Trzebieży w 2015 roku, zrobił w dniu dzisiejszym interesujący test. Otóż, ustawił się on w Ustowie koło Szczecina. Na wprost siebie miał Elektrociepłownię Pomorzany, budynek Pazim i Hanza Tower czyli ścisłe centrum miasta. A mimo to, mimo zaśmiecenia ogromnego światłem, udało mu się złapać filar burzy magnetycznej wraz z typowymi dla burzy magnetycznej barwami ! Filar był widoczny gołym okiem więc bez problemu da się obserwować zorze polarną spod miasta a nie wykluczone że gdyby była wystarczająco silna to i z samego miasta. Jeśli chcesz wesprzeć naszego łowcę, postaw mu kawę -> buycoffee.to/ryplej