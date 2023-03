Burzowa pogoda w Polsce 25.03.2023. Zobacz najnowsze informacje

Prognoza burzowa na dzień 25.03.2023r. Okres obowiązywania: 25.03.2023r. 11:00-19:00 W sobotę nasze województwo znajdzie się pod wpływem chwiejnego powietrza polarnomorskiego o podwyższonej wartości energii CAPE, która osiągnie do 200J/kg. W połączeniu z dużymi zasobami wilgoci, da to warunki do rozwoju licznych komórek konwekcyjnych. Możliwe będą opady do 10mm w ciągu godziny, drobny grad do 1cm oraz krupa śnieżna, w czasie przechodzenia komórki może też pojawić się niewielka aktywność elektryczna i porywy wiatru do 70km/h. #pogoda #burze #deszcz #mazowsze #mazowieckie