Cezary Kulesza: Santos nie zarobi w PZPN nawet połowy tej kwoty, jaka obiegła media! Adam Godlewski

- Nie po to zatrudniłem trenera Santosa, żeby od początku myśleć, jak go zwolnić. Dostał angaż po to, że żeby awansował z reprezentacją na Euro, żeby coś trwałego stworzył, żeby zbudował silną drużynę narodową. I tego się trzymajmy - mówi szef naszej piłkarskiej federacji. fot. PZPN

- Jeśli Fernando Santos wprowadzi reprezentację Polski do finałów mistrzostw Europy, to będzie po prostu dowód, że zasługuje na pracę z naszą kadrą na dłuższym dystansie. To byłoby chore, gdyby awans miał dyskryminować szkoleniowca. Tak się nie robi, w każdym razie ja tak nie zrobię. Jeżeli awansujemy na Euro, to dosłownie za chwilę będziemy grać eliminacje mistrzostw świata z tym samym selekcjonerem na ławce - deklaruje w udzielonym Sportowemu24 wywiadzie prezes PZPN, Cezary Kulesza.