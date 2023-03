Co najmniej 36 osoby zginęły, a 85 zostało rannych w wypadku kolejowym w Grecji - ZDJĘCIA Aleksandra Jaros

Do zderzenia pociągu towarowego z pociągiem pasażerskim jadącym między Atenami a Salonikami doszło we wtorek późnym wieczorem Vaggelis Kousioras/Associated Press/East News Zobacz galerię (6 zdjęć)

Do zderzenia pociągu towarowego z pociągiem pasażerskim jadącym między Atenami a Salonikami w Grecji doszło we wtorek późnym wieczorem. Jak przekazała agencja prasowa Associated Press, w wypadku zginęły co najmniej 36 osoby, a 85 zostało rannych.