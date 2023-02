Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 15.02.2023?

Papież Franciszek napisał 15.02.2023 na Tweeterze: „Głoszenie Ewangelii nie wychodzi od nas, ale od piękna tego, co otrzymaliśmy za darmo, bez zasługi: od spotkania z Jezusem, poznania Go, odkrycia, że jesteśmy miłowani i zbawieni. Jest to tak wielki dar, że nie możemy go zatrzymać dla siebie i czujemy potrzebę jego szerzenia. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

Głoszenie Ewangelii nie wychodzi od nas, ale od piękna tego, co otrzymaliśmy za darmo, bez zasługi: od spotkania z Jezusem, poznania Go, odkrycia, że jesteśmy miłowani i zbawieni. Jest to tak wielki dar, że nie możemy go zatrzymać dla siebie i czujemy potrzebę jego szerzenia.

Każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka. Nawet słabość, jeśli przeżywamy ją razem, może się stać siłą, która przemienia świat na lepsze.

Tam, gdzie miłość staje się czymś konkretnym, staje się bliskością, czułością, współczuciem, tam jest Bóg.

Bóg kocha nas jako pierwszy, darmo, czyniąc pierwszy krok w naszą stronę bez żadnej naszej zasługi. Zatem nie możemy świętować Jego miłości bez uczynienia pierwszego kroku, aby pojednać się z tymi, którzy nas zranili.

W Ewangelii dnia Jezus daje nam do zrozumienia, że normy religijne są jedynie początkiem. Przestrzeganie formalne zadowala się niezbędnym minimum, podczas gdy Jezus zachęca do możliwego maksimum. Prawdziwa miłość nigdy nie jest do pewnego momentu, tylko przekracza ograniczenia.

Poprzez doświadczenie kruchości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością. #ŚwiatowyDzieńChorego @VaticanIHD

https://t.co/YeJZLtu87d

W obliczu chorych i cierpiących rozpoznajemy oblicze Chrystusa. Dziękuję wszystkim, którzy opiekują się chorymi i niosą im ulgę w cierpieniu. #ŚwiatowyDzieńChorego @VaticanIHD

Wszyscy jesteśmy słabi i podatni na zranienia; wszystkim potrzeba tej współczującej uwagi, która wie, jak się zatrzymać, okazać bliskość, pomóc i podnieść.

Czas na współczucie, czas na solidarność. Dość nienawiści, dość wojen i podziałów prowadzących do samozniszczenia. Pogrążeni w bólu, połączmy siły i pomóżmy tym, którzy cierpią w Turcji i Syrii, budujmy pokój i braterstwo na świecie. #Turcja #Syria

Wystąpmy razem przeciwko handlowi ludźmi: razem z tymi, którzy są niszczeni przez przemoc związaną z wykorzystywaniem seksualnym i niewolniczą pracą; razem z migrantami i przesiedleńcami. Odważnie potwierdźmy wartość godności człowieka! #PrayAgainstTrafficking

#MódlmysięWspólnie za mieszkańców Turcji i Syrii ciężko dotkniętych przez trzęsienie ziemi, w którym zginęły i zostały ranne tysiące osób. Dziękuję tym, którzy angażują się w akcję ratunkową i zachęcam wszystkich do solidarności.

Kościół obchodzi dziś wspomnienie sudańskiej świętej Józefiny Bakhity, której świadectwo życia napełnia nas chrześcijańską nadzieją. Ufając w jej wstawiennictwo, módlmy się o sprawiedliwą i pokojową przyszłość dla naszych braci i sióstr w Afryce. #Bakhita #Afryka

Jestem całym sercem blisko osób dotkniętych trzęsieniem ziemi w Turcji i w Syrii. Modlę się nadal za tych, którzy stracili życie, za rannych, za ich rodziny, oraz za ratowników. Oby konkretna pomoc nas wszystkich mogła ich wesprzeć w tej straszliwej tragedii.

Jestem głęboko zasmucony tak wieloma ofiarami śmiertelnymi, które zostały spowodowane przez trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii. Powierzając zmarłych miłosierdziu Pana, modlę się za uczestniczących w akcji ratunkowej.

Powierzmy Matce Bożej Afrykańskiej sprawę pokoju w Sudanie Południowym i na całym kontynencie afrykańskim. Matce Bożej zawierzamy również sprawę pokoju w świecie, zwłaszcza w licznych krajach, które znajdują się w stanie wojny, jak udręczona Ukraina. #MódlmysięWspólnie

Wraz z moimi Braćmi, Justinem i Ioanem, którym z serca dziękuję, przybyliśmy do Sudanu Południowego i będziemy nadal towarzyszyć jego drodze, czyniąc wszystko, co możemy, aby był to marsz pokoju, marsz ku pokojowi. #PielgrzymkaEkumeniczna @JustinWelby @churchmoderator

Chociaż jesteśmy delikatni i mali, również, kiedy nasze siły wydają się nam niewielkie w obliczu ogromu problemów i ślepej furii przemocy, możemy wnieść decydujący wkład w zmianę historii.

Bądźcie solą, która się rozprzestrzenia i rozpuszcza z hojnością, aby nadać Sudanowi Południowemu braterski smaki Ewangelii; bądźcie jaśniejącymi wspólnotami chrześcijańskimi, które, pokazują, że jest piękne i możliwe żyć bezinteresownie i budować razem pojednaną przyszłość.

Sal terrae estote, qui effunditur et benigne solvitur ad imbuere #SudaniamAustralem fraterno sapore Evangelii; christianae communitates estote radiosae, quae ostendant simul gratuitatem vivere ac futurum exstruere reconciliatum decere ac posse.

Rozpoczynajmy każdy dzień od modlitwy za siebie nawzajem i z sobą nawzajem, od wspólnej pracy jako świadkowie pokoju Jezusa, od podążania tą samą drogą, podejmowania konkretnych kroków miłości i jedności. We wszystkim miłujmy się wzajemnie z serca. #PielgrzymkaEkumeniczna

ZOBACZ KONIECZNIE Za co możesz dostać mandat? Wielu z tych rzeczy nigdy byś się nie spodziewał