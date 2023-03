Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 19.03.2023? Redakcja Wiadomości

Papież Franciszek napisał 19.03.2023 na Tweeterze: „Prośmy o łaskę zadziwienia każdego dnia Bożymi darami i dostrzegania różnych okoliczności życia, nawet tych najtrudniejszych do zaakceptowania jako okazji do czynienia dobra, tak jak to uczynił Jezus ze niewidomym. #DzisiejszaEwangelia (J 9, 1-41). ”