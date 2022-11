Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 20.11.2022? Redakcja Wiadomości

20.11.2022 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „„Maryja wstała i poszła z pośpiechem” (Łk 1,39) to temat tego Światowego Dnia Młodzieży. Mierzyć wysoko w Górę, wyruszyć w drogę, wychodzić ze swoich lęków, aby wyciągnąć rękę do potrzebujących - oto sekret pozostania młodymi. #Wstaćipójść @świeccyrodzinażycie. ”