Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 22.03.2023? Redakcja Wiadomości

22.03.2023 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Wspólnota międzynarodowa powinna współpracować, aby zapewnić dostęp do wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich, aby prawo do wody, które jest niczym innym jak prawem do życia, do przyszłości, do nadziei, było powszechnie realizowane. #WorldWaterDay. ”