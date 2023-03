Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 25.03.2023?

Dziś nasze myśli kierują się do 25 marca ubiegłego roku, kiedy to w jedności ze wszystkimi biskupami Kościół i ludzkość, a zwłaszcza Rosja i Ukraina, zostały poświęcone Niepokalanemu Sercu Maryi. Nie ustawajmy w zawierzaniu sprawy pokoju Królowej Pokoju!

Wybrani i umiłowani przez Boga, jesteśmy wezwani do życia „jak przystoi świętym” (Ef 5, 3), do przyobleczenia się w uczucia dobroci, pokory, łagodności, wielkoduszności, przynosząc owoce Ducha. #AudiencjaOgólna

Wspólnota międzynarodowa powinna współpracować, aby zapewnić dostęp do wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich, aby prawo do wody, które jest niczym innym jak prawem do życia, do przyszłości, do nadziei, było powszechnie realizowane. #WorldWaterDay