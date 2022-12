Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 26.12.2022? Redakcja Wiadomości

Papież Franciszek napisał 26.12.2022 na Tweeterze: „Prośmy nowonarodzonego Jezusa o nowość serca zdolnego do przebaczenia: siłę do modlitwy za tych, którzy wyrządzili nam zło i do podjęcia kroków otwartości i pojednania. #BożeNarodzenie. ”