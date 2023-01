Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 30.01.2023?

Ubodzy w duchu to ci, którzy wiedzą, że nie są samowystarczalni i żyją jako żebrzący Boga. Czują, że Go potrzebują i uznają, iż dobro pochodzi od Niego, jako dar, jako łaska. #EwangeliaDnia (Mt 5,1-12) #Błogosławieństwa

Jaka jest najkrótsza droga do spotkania Jezusa? Stań się potrzebującym. Stań się potrzebującym łaski, potrzebującym przebaczenia, potrzebującym radości. A On zbliży się do ciebie. #AudiencjaOgólna

Wszyscy jesteśmy wezwani do poszukiwania oraz mówienia prawdy i do czynienia tego z miłością. https://t.co/Rr8jfW7Tq0

#SłowoBoże, które jest skierowane do wszystkich i wzywa do nawrócenia, wzbudza głosicieli: wciąga nas w „sieć” miłości Ojca i czyni nas apostołami, którzy odczuwają nieposkromione pragnienie, by wszystkich, których spotkają, wciągnąć do łodzi Królestwa.