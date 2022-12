Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 4.12.2022? Redakcja Wiadomości

Tweet papieża Franciszka z 4.12.2022: „Usłyszmy skierowane do nas wołanie miłości Jana Chrzciciela, byśmy powrócili do Boga, i nie pozwólmy, aby ten #Adwent przeminął jak dni z kalendarza, bo to czas łaski dla nas, teraz, tutaj! #EwangeliaDnia (Mt 3,1-12). ”