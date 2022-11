Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 6.11.2022?

Proroctwo uzdalnia nas do praktykowania ewangelicznych błogosławieństw w codziennych sytuacjach, czyli do budowania ze stanowczą łagodnością królestwa Bożego, w którym miłość, sprawiedliwość i pokój przeciwstawiają się wszelkim formom egoizmu, przemocy i poniżenia.

Zawsze szukajcie, zanim sięgniecie do Internetu, dobrych doradców życiowych, mądrych i rzetelnych ludzi, którzy mogą was ukierunkować i wam pomóc. Każdy z nas potrzebuje towarzyszenia na drodze życia!

Oto moc Chrystusa: miłość. Wielkość Jego mocy nie posługuje się siłą przemocy, lecz słabością miłości. On udziela mocy miłowania, tak, jak On umiłował: w sposób bezwarunkowy, zawsze, wszystkich, także nieprzyjaciół. #PodróżApostolska

Nie możemy świadczyć o Bogu miłości, jeśli my chrześcijanie nie jesteśmy ze sobą zjednoczeni, jak On tego pragnie; i nie możemy być zjednoczeni bez otwarcia się na świadectwo, w imię Ducha, który pragnie ogarnąć wszystkich. #PodróżApostolska #JednośćChrześcijan

Bóg jest źródłem pokoju i nigdy nie prowadzi do wojny, do nienawiści ani do przemocy. A my, którzy w Niego wierzymy, jesteśmy powołani do krzewienia pokoju poprzez spotkanie, cierpliwe negocjacje i dialog, który jest tlenem współistnienia. #PodróżApostolska