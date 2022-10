Co papież Franciszek przekazał wiernym w ostatnim tweecie z 7.10.2022?

Papież Franciszek napisał 7.10.2022 na Tweeterze: „W szkole Najświętszej Maryi Panny, zachowujemy w sercu tajemnice radosne, światła, bolesne i chwalebne Pana Jezusa, aby tak jak ona stać się Jego wiernymi uczniami. ”

Papież Franciszek regularnie postuje na Twitterze. Tweety duchownego pojawiają się właściwie codziennie. Dotyczą zazwyczaj aktualnych spraw, z którymi borykają się wierni. Na Twitterze papieża Franciszka można znaleźć również wpisy mające wesprzeć wiernych lub pomóc im w codziennym życiu. Papież Franciszek na Twitterze

#Modlitwa i poznanie samych siebie umożliwiają wzrastanie w wolności.

Dzisiaj wspominamy w liturgii św. Faustynę Kowalską. Za jej pośrednictwem, Bóg pouczył świat, aby szukał ocalenia w Jego miłosierdziu. Pamiętajmy o tym, myśląc szczególnie o wojnie na Ukrainie: zaufajmy Miłosierdziu Boga, które może odmienić serca. #Pokój #Ukraina

Ważne jest poznanie hasła do naszego serca, tego, na co jesteśmy najbardziej wrażliwi, aby uchronić się przed tymi, którzy używają slów perswazji, żeby nami manipulować, ale także, aby rozpoznać to, co jest dla nas naprawdę ważne. #Rozeznanie #AudiencjaOgólna

#ŚwFranciszek, który czuł się bratem słońca, morza i wiatru, wszędzie rozsiewał pokój i podążał u boku ubogich, opuszczonych, chorych, odrzuconych, ostatnich. Naśladujmy jego przykład! #FratelliTutti #CzasDlaStworzenia

#MódlmySięWspólnie, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, coraz bardziej żył synodalnością i był miejscem solidarności, braterstwa i przyjęcia. #IntecjaModlitewna https://t.co/yYSLqAPuDd

Podczas, gdy próbujemy ocalić planetę, nie możemy zaniedbywać osób, które cierpią. Zanieczyszczenie, które zabija nie wynika jedynie z dwutlenku węgla, ale także z nierówności zatruwających moralnie naszą planetę. #CzasDlaStworzenia

#Módlmysięwspólnie zawierzając miłosierdziu Boga, który może odmienić serca, i w matczyne orędownictwo Królowej Pokoju, duchowo zjednoczeni z wierzącymi na całym świecie. #Rosja #Ukraina #Pokój

Po siedmiu miesiącach działań wojennych na Ukrainie należy wykorzystać wszystkie narzędzia dyplomatyczne, także te, które być może dotąd nie zostały użyte, aby zakończyć tę ogromną tragedię. Wojna sama w sobie jest błędem i okropnością! #Rosja #Ukraina #Pokój

Przywódców politycznych państw usilnie wzywam do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby położyć kres wojnie na Ukrainie, nie dając się wciągnąć w niebezpieczne eskalacje, oraz do promowania i wspierania inicjatyw na rzecz dialogu. #Rosja #Ukraina #Pokój

Głęboko zasmucony ogromem cierpień narodu ukraińskiego w wyniku doznanej agresji, kieruję równie ufny apel do prezydenta Ukrainy o otwartość na poważne propozycje pokojowe. #Rosja #Ukraina @ZelenskyyUa

Mój apel kieruję przede wszystkim do prezydenta Federacji Rosyjskiej, błagając go o zatrzymanie, także z miłości do jego narodu, tej spirali przemocy i śmierci. #Rosja #Ukraina @KremlinRussia_E

Niech rozpoczną się negocjacje, które doprowadzą do rozwiązań nie narzuconych siłą, lecz wypracowanych, sprawiedliwych i stabilnych. Opartych na poszanowaniu życia ludzkiego, a także suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju oraz praw mniejszości. #Rosja #Ukraina

Potępiam niebezpieczną sytuacją, która wytworzyła się ostatnio, poprzez dalsze działania sprzeczne z zasadami prawa międzynarodowego. Zwiększa to ryzyko eskalacji nuklearnej, aż po obawy co do niekontrolowanych i katastrofalnych konsekwencji w skali globalnej. #Rosja #Ukraina

Wojna na Ukrainie stała się tak poważna i groźna, że budzi wielki niepokój. W imię Boga i w imię poczucia humanizmu, które jest obecne w każdym sercu ponawiam mój apel, aby natychmiast osiągnięto zawieszenie broni! #Rosja #Ukraina #Pokój

Osoby starsze często wykazują szczególną wrażliwość na troskę, refleksję i uczucie. Jesteśmy lub możemy się stawać mistrzami czułości. Potrzebujemy w tym świecie przyzwyczajonym do wojny, prawdziwej rewolucji czułości! #IDOP

Altius, citius, fortius – communiter. #SportForAll https://t.co/jGKqITUN3F

Czasami my, istoty ludzkie uważamy się za panów wszystkiego lub przeciwnie, tracimy wszelki szacunek do samych siebie. #Modlitwa pomaga nam odnaleźć właściwy wymiar, w relacji z Bogiem, naszym Ojcem, i z całym stworzeniem.

Jezus karmi tłumy (Łk 9, 10-17) i prosi apostołów, aby nic się nie zmarnowało. Ponieważ, kiedy nie marnuje się pożywienia, lecz rozdziela się je sprawiedliwie i solidarnie, nikomu nie brakuje tego, co konieczne, a społeczeństwo może wspierać najuboższych. #FLWDay

Zawierzmy się dziś świętym archaniołom Michałowi, Rafałowi i Gabrielowi, aby chronili nas, kiedy przeciwstawiamy się zwodzeniu diabła, pomagali nieść Dobrą Nowinę i prowadzili za rękę po drogach życia, abyśmy mogli współpracować w zbawczym planie Boga. #ŚwięciArchaniołowie

