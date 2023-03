Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 1.03.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @BpmmMarek: Słowo Boże zawsze niesie pocieszenie i ratunek. Jeśli tak jak mieszkańcy Niniwy, do których został posłany prorok Jonasz, uw…

RT @ArchiGdansk: W okresie Wielkiego Postu warto poświęcić Jezusowi kilka chwil, bo On pragnie mojego szczęścia i dobra. Abp Tadeusz #Wojd…

Dzisiaj o godz. 12 w Domu Arcybiskupów Warszawskich - konferencja prasowa Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" z udziałem #kardNycz. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane m. in. hasło i termin tegorocznego XXIII #DzieńPapieski.

RT @Abp_Jozef: Współczesny człowiek w wielu sytuacjach ufa ludziom i przyjmuje z wiarą to, co słyszy lub czyta. Rozpowszechnia to i udostęp…