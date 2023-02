Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 10.02.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @bpAndrzejCzaja: Zwracam się do Księży z prośbą o przeprowadzenie w niedzielę 19.02 po Mszach św. zbiórki pieniężnej na rzecz poszkodowa…

Europejskie Zgromadzenie Kontynentalne przedstawiło zalecenia końcowe, po zakończeniu pierwszej części spotkania. Od 10 do 12 lutego, w Pradze spotykać się będą tylko przewodniczący Konferencji Episkopatów. Fot. #SynodPrague2023

RT @agencja_KAI: Żołnierze mają prawo, jak każdy obywatel Polski, do wyznawania i praktykowania wiary. W środowisku wojskowym bez udziału k…

RT @prymasowska: W parafiach @prymasowska kończy się nawiedzenie Obrazu MB Jasnogórskiej. Jako ostatnie przyjmują go wspólnoty dekanatów gn…

RT @bpmsolarczyk: Jezus Chrystus uzdrowił głuchoniemego i pozostawił nam słowa: „Effatha - Otwórz się!” Dla chorego były one znakiem działa…

RT @Abp_Jozef: „Niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia” - to jedno zdanie z Księgi Rodzaju przypomina, że upadek cz…