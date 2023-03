Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 14.03.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @sdmgrzegorz: Zdolność do przebaczania, a więc gotowość do okazania miłosierdzia wobec bliźnich, rodzi się w nas z bliskości Jezusa. "Ki…

RT @BpmmMarek: Na cóż nam udział we Mszy św., medytacja Słowa i karmienie Ciałem Chrystusa, jeśli nie ma w nas ducha przebaczenia i pojedna…

RT @bpmsolarczyk: Okres pokuty staje się dla nas czasem nawrócenia, gdy nasze postanowienia opierają się na dążeniu do życia z łaską Boga i…

#BibliaNaDziś: "Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy" (Mt 18, 21-35).

Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio dziękuje Polakom: Bóg zapłać za wszystko i do zobaczenia w Rzymie! https://t.co/1GvbmOr0ne

Przewodniczący Episkopatu @Abp_Gadecki do abp. Salvatore Pennacchio: Kościół katolicki w Polsce dziękuje za Twoją posługę w naszej Ojczyźnie i z całego serca życzy, aby Twoja nowa misja przyniosła wiele duchowego dobra dla całego Kościoła powszechnego. https://t.co/0KIrstKfG1

Przewodniczący #KEP do kończącego posługę Nuncjusza Apostolskiego w Polsce: Przywiozłeś do nas skarb bogatego doświadczenia pracy na wielu placówkach dyplomatycznych Stolicy Apostolskiej i już od początku chwyciłeś nas za serce z racji na Twoją miłość do św. #JanPawełII. https://t.co/c425vLGPzG