Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 14.10.2022

#BibliaNaDzi┼Ť: "Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wysz┼éo na jaw, ani nic tajemnego, co by si─Ö nie sta┼éo wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieli┼Ťcie w mroku, w ┼Ťwietle b─Ödzie s┼éyszane, a co w izbie szeptali┼Ťcie do ucha, g┼éoszone b─Ödzie na dachach" (┼ük 12, 1-7).