Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 15.03.2023

#BpSławomirOder o rzetelności procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego #JanPawełII: Zanim proces nabierze oficjalnego biegu ogłaszany jest edykt zawierający przynaglenie dla wszystkich, którzy mają zastrzeżenia do procesu, aby zgłosili się do Trybunału. https://t.co/3i8Gu2M18e

#AbpGrzegorzRyś, który brał udział w pracach komisji historycznej procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II: Nie ma dziś żadnych przeszkód, żeby dotrzeć do dokumentów archiwalnych z czasów kard. Karola Wojtyły w Polsce. https://t.co/rEM9sULJ2h

#AbpGrzegorzRyś: Trudność nie polega na dostępności do archiwaliów, ale na ich interpretacji. Na pewno w tej interpretacji nie można dopuszczać się czegoś takiego jak ahistoryczność. #394ZPKEP #JanPawełII https://t.co/xraTsBrZHP

Próby zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, #Synod o synodalności i beatyfikacja Rodziny Ulmów – to główne tematy 394. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w dniach 13-14 marca w Warszawie. #394ZPKEP

Uwaga #Media! W związku z przedłużającymi się obradami biskupów, konferencja prasowa rozpocznie się około godz. 15.00. Godzina konferencji może ulec zmianie. Link do transmisji: https://t.co/NvFbalCOii

We wtorek, 14 marca, biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych #KEP.

