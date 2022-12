Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 15.12.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#KolędnicyMisyjni z podwarszawskiego Sulejówka zaprezentowali w Sekretariacie KEP scenkę kolędniczą, z ktorą wyruszą do domów swojej parafii 26 grudnia. @pdm_missio https://t.co/NgKmc8FIbB

S. Monika Juszka RMI z @pdm_missio powiedziała o projektach realizowanych dzięki ofiarom m. in. z akcji #KolednicyMisyjni. W 2021 r. wraz z innymi ofiarami dzieci z #PDMD udało się zebrać ponad 1 mln 650 tys. zł. https://t.co/LZpCGbcWJy

Ks. Maciej Będziński, dyrektor @pdm_missio zachęcił do rodzinnego kolędowania w ramach akcji #KolednicyMisyjni. Jak podkreślił, przygotowania do kolędowania począwszy od pomysłu i materiałów trwa wiele miesięcy. 26 grudnia mali kolędnicy są posyłani do domów swojej parafii. https://t.co/yYUw850sSk