Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 16.02.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz»" (Mk 8, 27-33).

RT @rwatykanskie: Misjonarze cyfrowi zachęcają do modlitwy jednego lub kilku „Zdrowaś Maryjo” w intencji Papieża Franciszka z okazji 10. ro…

RT @Pontifex_pl: Głoszenie Ewangelii nie wychodzi od nas, ale od piękna tego, co otrzymaliśmy za darmo, bez zasługi: od spotkania z Jezusem…

[email protected]_pl do Polaków na #audiencjageneralna: Zachęcam was do odważnego głoszenia Jezusa i dzielenia się Nim z ludźmi, którzy nie mają doświadczenia spotkania z żywym Bogiem.(...)przykład Apostołów pokazuje nam, że doświadczenie misyjne jest częścią formacji chrześcijańskiej. https://t.co/9E1H4c9ySl