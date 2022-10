Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 18.10.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze? EpiskopatNews na Twitterze

#Zdjęcia z konferencji prasowej przed Światowym Dniem Misyjnym 2022 „Będziecie moimi świadkami” są dostępne na #flickr #EpiskopatNews.

@pdm_missio https://t.co/7L06m7KYIF https://t.co/iB9Z4Kh1Bz

RT @PomocKosciolowi: 🇵🇱 W Polsce do wielkiej modlitwy 📿 różańcowej w intencji pokoju dołączyło ponad 🤲 200 tys. dzieci. Dzielimy się 📸 zdję…

RT @Pontifex_pl: #MódlmysięWspólnie z dziećmi na wszystkich kontynentach, które dziś odmawiają różaniec w intencji pokoju na świecie. Powie…

Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie, którzy są małżeństwem od 49 lat, byli m. in. misjonarzami w Tanzanii i pracowali z dziećmi. - Nasz wyjazd na misje to była łaska. Pan Bóg dał nam możliwość świadczenia tym, co wynieśliśmy z naszego domu - podkreślają. https://t.co/sy4vRMMLwb

S. Monika Juszka RMI, sekretarz krajowy Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci @pdm_missio powiedziała o świętowaniu #NiedzielaMisyjna z dziećmi. Podkreśliła, że dzieci są wspaniałymi ewangelizatorami i często to one ewangelizują dorosłych. https://t.co/L20ejrRjMx

#KsJarosławTomaszewski, sekretarz krajowy #PDRW i #PDPA przedstawił konkretne projekty zrealizowane już przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary @pdm_missio. https://t.co/RC6efucuFr

#KsMaciejBędziński, dyrektor krajowy @pdm_missio: "Będziecie moimi świadkami" to papieskie wezwanie na #NiedzielaMisyjna, ale będzie ono realizowane przez cały rok. Papieskie Dzieła Misyjne są po to, by zachęcać do tego, by budzić ducha misyjnego. https://t.co/B4jjxjvRED

#BpPiotrowski: To piękne, że idziemy z darem modlitwy i pomocy materialnej tam, gdzie to najbardziej potrzebne. 23 października będziemy obchodzić #ŚwiatowyDzieńMisyjny #NiedzielaMisyjna @pdm_missio https://t.co/hzeTDXzMRE

#BpJanPiotrowski, przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Misji, który wiele lat posługiwał na misjach, a potem w @pdm_missio, mówiąc o orędziu @Pontifex_pl na #ŚwiatowyDzieńMisyjny podkreśla, że świadectwo życia ma ogromną wartość i wszyscy jesteśmy do niego wezwani. https://t.co/GjBplFnA4y

W Sekretariacie #KEP rozpoczyna się konferencja prasowa przed Niedzielą Misyjną (23 października), którą będziemy obchodzić pod hasłem: Będziecie moimi świadkami. https://t.co/UgsDqc4Mo7

RT @rzecznikKEPpl: Już wszystko gotowe do konferencji prasowej przed #ŚwiatowyDzieńMisyjny 2022, który przypada w najbliższą niedzielę. W k…

RT @plusradom: Księża rezerwiści, których w latach 1970-72 zmuszono do przerwania studiów seminaryjnych celem odbycia obowiązkowej służby w…

RT @JasnaGoraNews: ❤️„Formowanie serca do bycia świadkiem Ewangelii”.⛪️Na #JasnaGóra Mszą św. w Kaplicy #MatkaBoża rozpoczęło się 2-dniowe…

RT @BpIgnacyDec: W dniu święta św. Łukasza pozdrawiam wszystkich pracowników służby zdrowia. W imieniu pacjentów dziękuję za czuwanie nad n…

W dniach 20-23 października br. odbędzie się w Krakowie Spotkanie Młodzieży w ramach działań Rady Konferencji Episkopatów Europy. W spotkaniu weźmie udział abp Gintaras Grušas, metropolita wileński i przewodniczący @MediaCcee. https://t.co/BQR1klOnQs https://t.co/x8UgWbT0x3

RT @ekaipl: Znany był ze swej otwartości ewangelizacyjnej na wszystkie środowiska, a także zaangażowania medialnego.

https://t.co/RW2HU62UAb

RT @Abp_Jozef: Bóg nie przestał mówić do człowieka, nie przestał szukać z nim kontaktu, by wciąż nawiązywać zerwane relacje. Jak jednak usł…

RT @bpmsolarczyk: „Przybliżyło się do was królestwo Boże” (Łk 10, 9). Świadectwo życia i świętości Łukasza Ewangelisty jest wezwaniem do ni…

Święto św. Łukasza, ewangelisty #BibliaNaDziś: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki" (Łk 10, 1-9). https://t.co/FefoeEUenP

Bp Piotr Turzyński, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, 16 października br. sprawował Mszę św. w katedrze pw. św. Józefa i św. Teresy z Avila na Brooklynie w ramach obchodów Diecezjalnego Dnia Dziedzictwa Polskiego.

https://t.co/QUESvNBzdS https://t.co/WLZjK5Tang