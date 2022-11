Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 18.11.2022 Redakcja Wiadomości

Tweet Episkopatu z 18.11.2022: ""Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy#BibliaNaDziś: "Arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem" (Łk 19, 45-48). . """