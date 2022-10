Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 19.10.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

Potrzeba zgłębiania własnego życia, dotyczy również całych narodów. Warto poznawać historię swojej ojczyzny, aby zobaczyć obecne w niej ślady obecności Boga - powiedział @Pontifex_pl w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej #audiencjageneralna.

RT @BpmmMarek: Ewangelia zachęca nas do czuwania, do bycia gotowym. Nuda i opieszałość rodzą się z poczucia duchowej pustki. Tymczasem w ży…

RT @sdmgrzegorz: Wielu traci część swego majątku metodą "na wnuczka" i "na policjanta", ale jeszcze więcej traci - i to niemal wszystko - m…

Dziś przypada wspomnienie bł. ks. Jerzego #Popiełuszko. Jest to również Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Starajmy się na wzór ks. Jerzego wcielać w życie słowa św. Pawła z Listu do Rzymian: «Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj». https://t.co/trZdMfkCgf

RT @PomocKosciolowi: 🇵🇱 W Polsce do wielkiej modlitwy 📿 różańcowej w intencji pokoju dołączyło ponad 🤲 200 tys. dzieci. Dzielimy się 📸 zdję…

Elżbieta i Zbigniew Jęczmykowie, którzy są małżeństwem od 49 lat, byli m. in. misjonarzami w Tanzanii i pracowali z dziećmi. - Nasz wyjazd na misje to była łaska. Pan Bóg dał nam możliwość świadczenia tym, co wynieśliśmy z naszego domu - podkreślają. https://t.co/sy4vRMMLwb