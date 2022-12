Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 19.12.2022

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

#BibliaNaDziś: "Anioł rzekł do niego: «Nie bój się, Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan" (Łk 1, 5-25).

RT @d_sandomierska: Zapraszamy na #InternetoweRekolekcjeAdwentowe "Światłość w ciemności" codziennie do Świąt Bożego Narodzenia.

To już ostatnie dni, w których mamy szansę pójść na #Roraty i czerpać z głębi Adwentu. Kolejna szansa dopiero za rok. Wstajemy rano na #Roraty, bo to najlepsze przygotowanie do Bożego Narodzenia! https://t.co/W0hPbzdh5j