Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 20.02.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @ArchLodz: Już po raz 11. od Środy Popielcowej do soboty przed Niedzielą Palmową – każdego dnia z wyłączeniem niedziel – w 34 świątyniac…

RT @siodma9_pl: "Kościół podejmuje szereg działań stosując prewencję w ochronie dzieci i młodzieży". Zapraszamy do odsłuchania całej rozmow…

RT @misjonarznapost: Do Środy Popielcowej zostały 3⃣ dni! W każdej chwili możesz wejść na stronę https://t.co/UFqttqcUHG i wylosować misjon…

24 lutego, w pierwszą rocznicę wybuchu wojny w #Ukraina, we wszystkich kościołach w Polsce będziemy się modlić w intencji sprawiedliwego pokoju za naszą wschodnią granicą, a w niedzielę 26 lutego po Mszach św. będą zbierane środki finansowe. #pomoc

RT @sdmgrzegorz: Przepustką do skutecznego działania w nas jest nasza wiara. "Wierzę, Panie, zaradź memu niedowiarstwu!".

RT @Abp_Jozef: Bóg posługuje się tym, co „wielcy tego świata” uważają za małe i niewiele znaczące. Post i modlitwa, tak często dziś wyśmiew…

Dzisiaj o godz. 15: Konferencja „System ochrony osób małoletnich i bezbronnych oraz prewencja w Kościele w Polsce – rozwój i perspektywy”. Spotkanie będzie m. in. zapowiedzią Dnia Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego.

#BibliaNaDziś: "Gdy Jezus z Piotrem, Jakubem i Janem zstąpił z góry i przyszedł do uczniów, ujrzał wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go" (Mk 9, 14-29).