Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 2.02.2023

Jutro - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej okazji powstał teledysk do utworu „Powstań i świeć”, który był hymnem Kongresu Młodych Konsekrowanych @Konsekrowani. #Premiera:

RT @BpmmMarek: Dzięki osobom konsekrowanym Miłość Boża staje się obecna pośród nas w całym swym bogactwie. Jest to miłość zatroskana, miłoś…

RT @misjonarznapost: Dziesiąta edycja akcji #MisjonarzNaPost zbliża się wielkimi krokami 😉 Do Środy Popielcowej zostały trzy tygodnie, ale…

RT @niedziela_pl: Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu, czyli już jutro 2 lutego! ❤️ Jest to pamią…

RT @rwatykanskie: Kieruję gorący apel do wszystkich ludzi, do wszystkich podmiotów, wewnętrznych i zewnętrznych, pociągających za sznurki w…

RT @BpmmMarek: Jezus przychodzi do Nazaretu: tu wyrósł i przepracował wiele lat. Tu są Jego sąsiedzi, krewni, przyjaciele. Nazaret to Jego…

RT @BpIgnacyDec: Dla wielu ludzi przeszkodą do przyjęcia wiary jest cierpienie w świecie, szczególnie, gdy ono dotyczy ludzi dobrych i uczc…

[email protected]_pl w homilii: Pokój wam, mówi dziś Jezus do każdej rodziny, wspólnoty, grupy etnicznej, dzielnicy i miasta

w tym wielkim kraju. Usłyszmy te słowa, skierowane do nas i wybierzmy bycie świadkami przebaczenia,

obrońcami we wspólnocie, ludźmi w misji pokoju w świecie. https://t.co/4g6iw3qgPT