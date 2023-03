Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 22.03.2023

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze?

RT @KosciolWschod: Kolejne miejsce na Ukrainie,gdzie pomoc człowiekowi jest owocnie realizowana to Fastów - Dom św. Marcina de Porres, pro…

RT @rwatykanskie: Papież do Polaków: każde życie jest święte, każde życie jest nienaruszalne (audiencja ogólna, 22.03.23) https://t.co/Korh…

RT @rwatykanskie: W Słowie do Polaków Papież pozdrowił pielgrzymów z Radia Maryja oraz przypomniał o Dniu Świętości Życia. https://t.co/JKY…

[email protected] _pl w pozdrowieniach do Polaków podczas #AudiencjaGeneralna: Fundacja „Życiu tak” przekazuje do Zambii poświęcony przeze mnie dzwon „Głos Nienarodzonych”. Niech jego dźwięk niesie przesłanie o tym, że każde życie jest święte i nienaruszalne. https://t.co/t5yjQK3tvK https://t.co/9LXmJB1nUF

RT @ArchiGdansk: Każdy, kto otwiera się na miłosierdzie, doświadcza wielkiego pokoju wewnętrznego oraz pragnienia, aby nieść go innym. Abp…

RT @Abp_Jozef: Bóg jest wierny! Nawet gdy człowiek odwraca się od Niego i odchodzi, porzuca Go i stwierdza, że nie chce mieć z Nim nic wspó…

RT @bpmsolarczyk: Czas przygotowania do świąt wielkanocnych jest potwierdzeniem wartości i mocy sakramentu eucharystii. Niech jednoczy nas…

#BibliaNaDziś: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie pod sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia" (J 5, 17-30).

RT @ekaipl: W kazaniu biskup odniósł się do filmu Marcina Gutowskiego. Stwierdził, że ci, którzy „stworzyli ten obraz i wrzucili go do publ…