Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 6.02.2023

"6.02.2023 na profilu EpiskopatNews pojawił się tweet: ""RT @PomocKosciolowi: ‼️ Syria 🇸🇾 opłakuje setki ofiar trzęsienia ziemi. W reakcji na dramatyczną sytuację @PomocKosciolowi rusza ze specjal…. "".

Episkopat regularnie udostępnia różne informacje na Twitterze. Na profilu EpiskopatNews można znaleźć nawet kilka tweetów w ciągu dnia. Dotyczą one wszelkich spraw, które mogą zainteresować wiernych. Jakie są najnowsze wpisy Episkopatu na Twitterze? EpiskopatNews na Twitterze

RT @rwatykanskie: Dla odnowy Kościoła potrzebujemy Kościoła odnowionych ludzi. Oznacza to również, że trzeba nauczać wiary, umieć nią żyć,…

RT @OpiekunKalisz: Prymas Polski abp Wojciech Polak: "Formacja ma prowadzić do prawdziwie osobistego życia wiarą". Msza św. w WSD w Kaliszu…

8 lutego będzie obchodzony IX Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji przeciwko Handlowi Ludźmi. Więcej: https://t.co/L9hukKooeK https://t.co/nk25WUNImj

RT @JasnaGoraNews: Duszpasterze Ludzi Pracy rozpoczęli na #JasnaGóra rekolekcje. To czas modlitwy też za tych,którym na co dzień posługują.…

Na spotkaniu synodalnym dla Europy w Pradze trwa praca w grupach. Uczestnicy podzieleni się na 14 grup składających się z 12 delegatów.

#Synod https://t.co/HaKYKSchKf

[email protected]_Gadecki przewodniczący #KEP o #EuropejskieKontynentalneZgromadzenieSynodalne w Pradze: Będziemy pochylać się nad synodalnością Kościoła. https://t.co/nxvsstp2Wy #synod https://t.co/bJYLeKlWg7

RT @KosciolWschod: Dzięki współpracy Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP i Misjonarzy Matki Bożej Pociszenia - kolejny transpo…

#Zdjęcia z Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego w Pradze są dostępne na #flickr #EpiskopatNews #Synod.

https://t.co/VtW8gtwp4F https://t.co/CNoWJLlA1N

Abp Gintaras Grušas, przewodniczący @MediaCcee: Zebraliśmy się przede wszystkim po to, by się słuchać, by naprawdę usłyszeć siebie nawzajem i wsłuchać się w głos Ducha Św. Unikajmy pułapki postrzegania naszej roli tutaj jako tej, która polega na (...) promowaniu naszych wizji. https://t.co/nh3BkQgHm9

Kard. Mario Grech, sekretarz generalny #Synod w przemówieniu wprowadzającym do obrad w Pradze: Wyrażam przekonanie, które dojrzewało w miarę postępu procesu synodalnego: Duch Święty prowadzi nas do wytyczenia katolickiej drogi do synodalności. https://t.co/b5azexcEuB

Do Komitetu Redakcyjnego syntezy kontynentalnej został powołany ks. Mirosław Tykfer, który jest członkiem sekretariatu Synodu przy #KEP. https://t.co/MKQp2fagmy

W Pradze rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego. W obradach uczestniczy delegacja z Polski na czele z przewodniczącym Episkopatu @Abp_Gadecki. Obrady można śledzić na żywo: https://t.co/fV8G7Mr3xI https://t.co/hfGC746Qbn

RT @ArchiGdansk: Duch Święty, który nam towarzyszy, woła do Boga Ojca o miłosierdzie dla nas. Korzystajmy z tego daru. Abp Tadeusz #Wojda.…

RT @BpIgnacyDec: Historia Kościoła poucza, że tylko wtedy nasze czynne życie jest owocne i skuteczne, jeśli jest poprzedzane skupieniem, mo…

RT @bpmsolarczyk: Tak wielu ludzi szukało Jezusa Chrystusa i wierzyło, że samo dotknięcie frędzli jego płaszcza napełni mocą Boga ich życie…

RT @Abp_Jozef: Pan Bóg nie wycofał się z tego świata i nie jest słabszy niż 2000 lat temu. Kiedy jednak człowiek mówi Bogu „odejdź stąd, bo…

W dniach 15-17 września 2023 r. odbędzie się w Gdańsku VI Kongres Rodzin Polonijnych pt. ”Zainwestuj w małżeństwo. Zainwestuj w rodzinę”. Do przyjazdu do Gdańska zachęca delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Piotr Turzyński: https://t.co/7KvZSnUuuD https://t.co/89AZh47Lj6

#BibliaNaDziś: "I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy osad, kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie" (Mk 6, 53-56).

Mszą św. pod przewodnictwem abp. Jana Graubnera, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Czech, rozpoczęło się Europejskie Kontynentalne Zgromadzenie Synodalne. https://t.co/ItiPFwVGib