Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 8.02.2023

„Droga ku godności” to temat IX Edycji Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji przeciwko Handlowi Ludźmi, obchodzonego 8 lutego, we wspomnienie św. Bakhity, która patronuje współczesnym niewolnikom.

#BibliaNaDziś: "Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!" (Mk 7, 14-23).