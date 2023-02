Co pojawiło się w ostatnich tweetach na profilu EpiskopatNews? Najnowsze tweety z 9.02.2023

"9.02.2023 na profilu EpiskopatNews pojawił się tweet: ""RT @ReligiaTVP: 📅 W sobotę, 11 lutego będziemy obchodzić 31. #ŚwiatowyDzieńChorego. To kolejna, niezwykle cenna inicjatywa Jana Pawła II. T…. "".

RT @BpmmMarek: Ewangeliczna scena spotkania Jezusa z Syrofenicjanką poucza, że możliwe jest pokonanie wszelkich barier i podziałów, jakie t…

RT @bpmsolarczyk: Postawa ewangelicznej Syrofenicjanki jest znakiem bezgranicznego poświęcenia kochającej matki i poruszającym świadectwem…

RT @Abp_Jozef: Zanim oskarżymy Pana Boga o milczenie i lekceważenie naszych próśb zapytajmy się o słowa i znaki, które nam wcześniej przeka…

#BibliaNaDziś: "Zaraz bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, padła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka z pochodzenia, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki" (Mk 7, 24-30).

Każdego dnia musimy zadawać sobie pytanie, co wyróżnia Kościół katolicki. Ale musimy też zadać pytanie: w jaki sposób to, co nas wyróżnia, oznacza, że jesteśmy również w relacji? - mówił #kardGrech na Mszy św. w Katedrze Praskiej podczas Europejskiego Zgromadzenia Synodalnego. https://t.co/U7urQXr4YO

W katedrze św. Wita w Pradze o godz. 18.00 rozpoczęła się Msza św. podsumowująca pierwszy etap Europejskiego Spotkania Synodalnego. Przewodniczy jej kard. Mario Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów. #Transmisja: https://t.co/3Tk6UJjVaC https://t.co/jDS1BtudG1

RT @rzecznikKEPpl: Trwają prace Komitetu Redakcyjnego syntezy kontynentalnej #Synod. W jego skład wchodzi ks. Mirosław Tykfer, członek sekr…

Proces synodalny wymaga przejrzystości i precyzji w języku i terminologii – podkreślił prof. @AleksanderBanka podczas spotkania synodalnego dla Europy. Zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo nadużyć związanych z posługiwaniem się niedookreślonymi pojęciami. https://t.co/IPo8hMZNE5 https://t.co/dgp9Y8Yyw0

#Zdjęcia z dzisiejszej konferencji prasowej przed XXXI Światowym Dniem Chorego są dostępne na #flickr #EpiskopatNews. https://t.co/Wy5Fa5Z63A https://t.co/KyMMXTzwFJ

RT @BpmmMarek: Uwierzyć w to, że Bóg mówi do mnie nieustannie. To oznacza, że mam nieustannie kontakt z Bogiem, który poprzez swoje Słowo n…

W Pradze trwa trzeci dzień obrad Europejskiego Kontynentalnego Zgromadzenia Synodalnego.

#synod #synodalność https://t.co/6SXut5fvFj

RT @KUL_Lublin: Medal Stulecia @KUL_Lublin - biskupowi pomocniczemu seniorowi @ArchLubelska, Mieczysławowi Cisło, wręczył dziś rektor ks. p…

RT @JasnaGoraNews: 🙏 Na #JasnaGóra sprawowana była Msza św. w ramach spotkania @NE_KEP w Częstochowie. Wśród tematów m_in. wypracowanie now…

RT @diecezjazg: Pomoc dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Turcji i Syrii: https://t.co/0O58YgYlto

Na zakończenie konferencji prasowej przed #ŚwiatowyDzieńChorego, do kaplicy @nikardiologii zostały uroczyście wprowadzone relikwie Patrona Instytutu bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. ks. Alojzego Orione. https://t.co/OHLsjQ5iPK

#JarosławCyrynger ze Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. prof. Zbigniewa Religi: Obecność stowarzyszeń pacjenckich jest bezcenna. Miłosierny samarytanin obecny jest tam na stałe. https://t.co/Bgg7NWyRNJ

Prof. #AdamKobayashi o potrzebie empatii: Chory musi wiedzieć, że ma pełne zrozumienie i szacunek. #ŚwiatowyDzieńChorego https://t.co/SlZBbYInr3

Prof. #ŁukaszSzumowski o relacji pacjent-lekarz: Osoba chora pomaga nam zrozumieć nasze człowieczeństwo. #ŚwiatowyDzieńChorego https://t.co/Lin3oYkvmu

#BpRomualdKamiński:Jak ważny jest każdy, kto towarzyszy drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w sytuacjach, które są trudne, kiedy przeżywamy niemoc. Współcześnie potrzebujemy ludzi, którzy będą mieli cechy miłosiernego samarytanina. https://t.co/66Xj3OorBd