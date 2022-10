Co robi logopeda w szkole? Bezpłatna pomoc dla dzieci z wadami wymowy. Sprawdź kto może skorzystać z zajęć z logopedą Małgorzata Meszczyńska

Szkolny logopeda pomaga dzieciom z wadami wymowy. Wspiera też naukę czytania i pisania. fot. Małgorzata Meszczyńska/polskapress.pl

Logopeda w szkole tropi i koryguje wady wymowy uczniów. Ale nie tylko, bo szkolny logopeda pomoże też uporać się z kłopotami z czytaniem i pisaniem. To ma zapobiec późniejszym kłopotom w nauce. Ćwiczenia logopedyczne są dla dzieci atrakcyjne, bo to głównie zabawy językowe. Co ważne - pomoc szkolnego logopedy jest dla uczniów bezpłatna.