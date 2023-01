Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 10.01.2023

Falubazy, ruszamy z kolejną licytacją dla Dawida 💛🤍💚 Dawid Maślenik to dzielny 5-latek, który urodził się z nieobliczalną i do końca nieodkrytą w Polsce wadą serca. Jedynie operacja w Stanach Zjednoczonych pozwoli chłopcu żyć jak rówieśnicy, bawić się i funkcjonować bez konieczności wstawiania rozrusznika serca. Kwota operacji i całego przedsięwzięcia jest gigantyczna i przekracza finansowe możliwości rodziców Dawida. Razem możemy jednak zdziałać cuda. Dziś na licytację dla Dawida wystawiamy koszulkę Piotr Zieliński z SSC Napoli z autografem piłkarza! LICYTACJA W KOMENTARZACH POD POSTEM! Zachęcamy Was do licytacji, a także do wsparcia zbiórki, która odbywa się tu ▶️ https://www.siepomaga.pl/dawid-maslenik Cena wywoławcza koszulki to 500 złotych Licytacja potrwa do środy 18 stycznia do godziny 21:00 (w przypadku dalszego podbijania ceny, licytacja zostanie zakończona, jeśli najwyższa cena nie zostanie podbita przez 2 minuty)