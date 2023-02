Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 10.02.2023

Małżeństwo – Anna Kusy – Łowicka i Marcin Łowicki to kibice Stali z Zachodniopomorskiego od dobrych kilku lat. Nie wyobrażają sobie sezonu bez karnetów z ulubionymi miejscami. To także kibice, którzy wzięli udział w naszej akcji „Piątkowy Karnet” i na specjalne życzenie spotkali się z trenerem żółto – niebieskich, Stanisławem Chomskim 💛💙 Zapraszamy do wywiadu ⤵ https://www.stalgorzow.pl/index.php/2023/02/09/pierwsze-piatkowe-karnety-rozdane/ Jutro kolejna szansa i akcja "Piątkowy Karnet" 😉 #STALeRAZEM