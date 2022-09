Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 11.09.2022

Odliczamy godziny do wyjazdu na pierwszy mecz finałowy do Krosna. Jutro o godzinie 15:00 zaczynamy ostateczną walkę o awans do PGE Ekstraligi. Pełna koncentracja i mobilizacja #NaMaxa. --- #KSF22 #KROZIE Stelmet S.A. Urząd Miasta Zielona Góra Marwis.eu Mobile Homes