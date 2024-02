Co słychać w świecie żużlu? Mamy najnowsze posty z Facebooka z 12.02.2024

W sezonie 2024 Bank Spółdzielczy we Wschowie z Unią Leszno! Bank Spółdzielczy we Wschowie swoją działalność rozpoczął w 1947 roku, jest godnym zaufania partnerem finansowym, który łączy nowoczesność z tradycyjnymi wartościami, oferując kompleksowe usługi bankowe, które skierowane są do klientów zarówno indywidualnych, biznesowych jak i sektora agro. Nasz Partner to profesjonalny wybór dla klientów, ponieważ zapewnia najwyższą jakość usług finansowych oferując innowacyjne rozwiązania oraz produkty, które są dostosowane do oczekiwań klientów. Bank Spółdzielczy we Wschowie to 17 oddziałów oraz 2 filie. Swoją działalność prowadzi na terenie trzech województw: wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. #współpraca2024 #KSUL #UniaLeszno #PGEE #PGEEkstraliga